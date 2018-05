Maloletá Izabela z Ekvádoru bola zverená matke, tvrdí jej právnička

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) - Maloletá Izabela z Ekvádoru, ktorú jej slovenský otec údajne neoprávnene zadržiava na Slovensku, bola zverená do starostlivosti matky písomnou dohodou rodičov. Právna zástupkyňa matky maloletej Daniela Ježová tak reagovala na tvrdenia právnika Izabelinho otca Andreja Garu, že neexistuje vykonateľné rozhodnutie, na základe ktorého by malo byť dievča navrátené do Ekvádoru.uvádza Ježová s tým, že dohoda rodičov má účinky súdneho rozhodnutia. Konštatuje tiež, že všetky doposiaľ vydané rozhodnutia hovoria, že maloletá nemá navštevovať základnú školu v Jakubove. Napriek tomu ju stále navštevuje a jej otec je v jej triede zamestnaný.Ježová pripomína aj rozhodnutie slovenského súdu, ktoré určuje presné časy kontaktu matky s dieťaťom. Toto rozhodnutie je podľa nej právoplatné a nemalo odloženú vykonateľnosť. Napriek tomu ho otec nerešpektuje a takýto kontakt sa podľa právničky od 30. septembra 2017 nerealizoval.tvrdí Ježová.Ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni. Rezolúcia sa týka údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. Slovenské ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v rámci svojich kompetencií pripravené na súčinnosť s ekvádorskými orgánmi.