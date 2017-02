Maloobchodné tržby v eurozóne v decembri nečakane klesli

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Luxemburg 3. februára (TASR) - Maloobchodné tržby v eurozóne zaznamenali v poslednom mesiaci minulého roka nečakaný pokles, pod čo sa do veľkej miery podpísali nižšie tržby z predaja potravín a pohonných látok. Ukázali to dnes zverejnené výsledky štatistického úradu Európskej únie Eurostat.Maloobchodné tržby v krajinách eurozóny klesli v decembri po úprave o sezónne vplyvy medzimesačne o 0,3 %. V tomto rozsahu sa pritom očakával rast tržieb. Na druhej strane, v porovnaní s vývojom v novembri bol pokles maloobchodných tržieb miernejší, keďže v mesiaci november predstavoval 0,6 %.Tržby z predaja potravín klesli v decembri oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,4 %, zatiaľ čo tržby z predaja nepotravinových produktov stagnovali. Klesli aj tržby z predaja pohonných látok, a to o 1,1 %.V širšej Európskej únii maloobchodné tržby v decembri klesli medzimesačne o 0,8 %. To znamená výrazné zrýchlenie poklesu po tom, ako v novembri zaznamenal 0,1 %.V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v eurozóne po úprave o kalendárne vplyvy vzrástli v decembri o 1,1 %, pričom sa očakával rast o 1,8 %. V Európskej únii zaznamenali rast o 2,3 %.Medzimesačne najviac klesli maloobchodné tržby vo Fínsku (-3,2 %), v Británii (-2,8 %), Írsku a vo Švédsku (v obidvoch prípadoch o 2,7 %). Najvýraznejší rast zaznamenali v Luxembursku (1,9 %), Belgicku (1,1 %) a vo Francúzsku (0,8 %).V medziročnom porovnaní najviac klesli maloobchodné tržby vo Fínsku (-2,2 %), v Nemecku (-1,1 %), Dánsku a Rakúsku (v obidvoch prípadoch o 1 %). Najvyšší rast evidovali v Luxembursku (14,7 %), Slovinsku (10,1 %) a Rumunsku (7,9 %).