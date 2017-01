Malta chce usporiadať mimoriadny summit EÚ o brexite

Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová (vľavo) a maltský premiér Joseph Muscat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 18. januára (TASR) - Malta usporiada mimoriadny summit EÚ o brexite krátko po tom, ako Británia aktivuje článok 50. Lisabonskej zmluvy. Poslancom europarlamentu v Štrasburgu to dnes povedal maltský premiér Joseph Muscat, ktorého krajina od januára prebrala polročné rotujúce predsedníctvo v Rade EÚ.Muscat v súlade s tradíciou prišiel do Európskeho parlamentu (EP) predstaviť priority svojej krajiny počas šéfovania EÚ.K mimoriadnemu zasadnutiu lídrov 27 členských krajín by podľa maltského premiéra malo dôjsť v období štyroch až piatich týždňov po oficiálnom spustení brexitu, ktoré sa podľa vyjadrení britskej premiérky Theresy Mayovej očakáva do konca marca.Lídri EÚ by na ohlásenom mimoriadnom summite mali podľa Muscata odsúhlasiť mandát pre vyjednávací tím Únie, ktorý bude viesť rokovania s Britániou.Maltský premiér dnes opäť zopakoval svoju pozíciu, že vzťahy Británie a EÚ musia byť po brexite určite voľnejšie, než sú v súčasnosti.Muscat sa zároveň vyslovil zaEurópskeho parlamentu v rokovaniach o odchode Británie z EÚ.