Malta je horúci kandidát pre pobočku britskej poisťovne

La Valletta, Malta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Valletta 12. januára (TASR) - Malta sa ukazuje ako favorizované miesto pre umiestnenie dcérskej pobočky britskej poisťovne Lloyd's of London po tom, ako dôjde k brexitu. Uviedol dnes maltský denník Times of Malta.Podľa maltského denníka britská poisťovňa už pred niekoľkými mesiacmi dala jasne najavo, že v prípade odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ otvorí svoju dcérsku spoločnosť v niektorej z ostatných členských krajín. K tomuto kroku by malo dôjsť čo najrýchlejšie potom, ako britská premiérka oficiálne aktivuje článok 50 Lisabonskej zmluvy znamenajúci spustenies EÚ.Podľa opakovaných vyhlásení premiérky by k tomu malo dôjsť najneskôr do konca marca tohto roku.Výkonná riaditeľka Lloyd's Inga Bealová pôvodne naznačovala, že spoločnosť mala pre tento cieľ vo výhľade Dublin, Paríž alebo Frankfurt nad Mohanom. Neskôr na zoznam možností pribudli aj Malta a Luxembursko.Podľa maltského denníka Lloyd's of London vyslal koncom minulého roka pracovnú delegáciu na Maltu a následne sa ostrovný štát dostal na čelo v zozname možných hostiteľských miest pre dcérsku pobočku britskej firmy.Lloyd's of London, ktorá má 328-ročnú históriou podnikania, už oznámila, že si chce ponechať svoju základňu v Londýne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou presídli najvyššie vedenie do novej dcérskej spoločnosti, ktorá bude mať separátne účtovníctvo odhadované na niekoľko desiatok miliónov eur.Ďalšou, ale oveľa drahšou možnosťou by bolo otvoriť pobočku poisťovne v každom z členských štátov EÚ.Maltský premiér Joseph Muscat počas dnešného stretnutia s európskymi novinármi vo Vallette upozornil, že mnohé nadnárodné spoločnosti Malta láka vďaka vzdelanej pracovnej sile, všadeprítomnej angličtine a vhodnej geografickej polohe medzi severnou Afrikou a Európou.