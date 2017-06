Malta: Výsledky volieb potvrdili víťazstvo vládnucich labouristov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Valletta 5. júna (TASR) - Maltská labouristická strana na čele s premiérom Josephom Muscatom zvíťazila v sobotňajších predčasných všeobecných voľbách s rekordným náskokom. Potvrdili to konečné oficiálne výsledky, ktoré zverejnila dnes maltská volebná komisia.Podľa zverejnených údajov labouristi zvíťazili so ziskom vyše 55 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Nacionalistickú stranu ako hlavnú opozičnú silu podporilo 43,7 percenta voličov. Ide pritom o najväčší takýto rozdiel v dejinách Malty.Volebná účasť dosiahla 92,1 percenta, čo predstavuje mierny pokles oproti predošlým všeobecným voľbám spred štyroch rokov, keď bola zaznamenaná účasť 93 percent.Muscat vyhlásil voľby rok pred vypršaním svojho prvého mandátu. Urobil tak po obvineniach, že jeho manželka a spolupracovníci sú zapletení do korupcie, čo premiér označil za "veľké klamstvo". O kreslá v 65-člennom jednokomorovom parlamente sa uchádzalo 224 kandidátov.Malta, ktorá tento polrok predsedá Rade EÚ, sa teší šesťpercentnému rastu ekonomiky a nízkej nezamestnanosti, čo tvorilo základ predvolebnej kampane 43-ročného premiéra.