Maltské predsedníctvo hľadá kompromis v otázke migračných kvót

Brusel 24. apríla (TASR) - Vlády členských štátov EÚ by mohli získať až 60.000 eur za každého žiadateľa o azyl, ktorého prijmú nad už stanovené kvóty. Tak znie návrh Malty, ktorá je v súčasnosti na čele rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ.Návrh maltského predsedníctva má podľa tlačovej agentúry Reuters za cieľ ukončiť spory medzi členskými krajinami ohľadne riešenia migračnej krízy.O návrhu Malty budú v stredu rokovať veľvyslanci členských štátov EÚ v Bruseli (COREPER). S príchodom teplejších mesiacov začal prílev migrantov do Európy opäť silnieť a nie všetky členské krajiny Únie podporujú systém prerozdeľovania azylantov podľa kritérií, ako je veľkosť členského štátu, štátne príjmy či počet už prijatých migrantov.Dokument maltského predsedníctva - v snahe obísť politické obavy z prijímania neobmedzeného počtu migrantov - navrhuje určiť celkový strop pre celú EÚ, napríklad 200.000 žiadostí o azyl za jeden kalendárny rok.Krajinám EÚ sa však za dva roky - v rámci schémy dohodnutej v roku 2015 - nepodarilo prerozdeliť ani 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska; doteraz bolo úspešne relokovaných len okolo 17.000 žiadateľov o azyl. Platnosť tohto systému oficiálne skončí v septembri, aj preto lídri viacerých krajín EÚ vyvíjajú tlak dosiahnutie novej dohody o relokáciách, už do polovice tohto roka, do konca maltského predsedníctva.Malta navrhuje, aby členské štáty EÚ, ktoré sa zaviazali ku konkrétnym kvótam, povinne prijali aspoň polovicu zo svojho podielu migrantov a za druhú polovicu poskytli pomoc vo forme hotovosti alebo vyškoleného personálu na preverovanie prisťahovalcov v kontaktných hraničných štátoch.Okrem toho, tie členské štáty, ktoré budú ochotné prijať žiadateľov o azyl nad stanovené kvóty, by mali dostať 60.000 eur na každého jedného azylanta po dobu piatich rokov. A tie krajiny, ktoré prijmú menej migrantov, ako im určujú kvóty, by zaplatili rovnakú sumu za každého zamietnutého žiadateľa o azyl.Ide o menšiu sumu ako v roku 2016 navrhla Európska komisia, ktorá prežiadala finančné pokuty vo výške 250.000 eur za každého zamietnutého žiadateľa o azyl.Maltské predsedníctvo v snahe byť ústretové voči krajinám zo strednej a východnej Európy, ktoré sa najviac bránia systému kvót, navrhlo trojročné obdobie na postupné prijímanie nových pravidiel.