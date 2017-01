Maltský premiér vidí v postoji členov EÚ k brexitu nevídanú jednotu

Na archívnej snímke britská premiérka Theresa Mayová (vľavo) a maltský premiér Joseph Muscat. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 4. januára (TASR) – Európska únia je v postoji voči brexitu jednotnejšia než v akejkoľvek inej téme predtým, vyhlásil dnes v Slovinsku maltský premiér Joseph Muscat. Povedal to z pozície premiéra štátu predsedajúceho Rade EÚ. Medzitým prenikol na verejnosť kritický list britského veľvyslanca pri EÚ Ivana Rogersa, ktorý v utorok rezignoval.uviedol dnes maltský premiér na diplomatickej konferencii v Slovinsku.Utorňajšie odstúpenie veľvyslanca Spojeného kráľovstva pri EÚ Ivana Rogersa odmietol komentovať. Muscat povedal len toľko, že je to britská vnútorná záležitosť. Drží sa pravidla, že kým Londýn oficiálne nepodá žiadosť o odchod z EÚ, nemôžu sa začať rokovania o brexite. Britská premiérka Theresa Mayová plánuje žiadosť podať do konca marca.Maltský premiér dodal, že počas predsedníctva v Rade EÚ bude presadzovať dôkladnejšiu ochranu námorných hraníc. Podobné migračné dohody, ako uzavrela EÚ s Tureckom, navrhuje vyrokovať aj so severoafrickými štátmi.Medzitým na verejnosť prenikol Rogersov rezignačný list adresovaný britským diplomatom v Bruseli.cituje z Rogersovho listu internetové vydanie britského denníka The Independent.Diplomat tým podľa tohto spravodajského portálu zaútočil na britského ministra obchodu Laima Foxa, ktorý tvrdí, že jedinou úlohou vlády v tejto oblasti je odstraňovanie obchodných bariér. Britských diplomatov v Bruseli v liste vyzval, abyV liste tiež varoval, že s podobnými rokovaniami, aké Londýn počas brexitu čakajú, nemá Spojené kráľovstvo veľké skúsenosti, ale Európska komisia a Rada EÚ, naopak, áno.