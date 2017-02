Malým onkopacientom netreba zatajovať pravdu o rakovine, tvrdia lekári

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. februára (TASR) - Povedomie o živote s rakovinou treba podľa lekárov zvýšiť. Musí sa o nej otvorene hovoriť aj s tými najmenšími. Poukazujú na to odborníci z detskej nemocnice na bratislavských Kramároch a rodičovské združenie Deťom s rakovinou. Ide o organizáciu, ktorá chce takýmto rodinám pomáhať.Takzvaný(13. - 17.2.) má malým onkopacientom i rodičom odtabuizovať rozhovory o tomto ochorení, povedala Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave (DFNsP). Lekári i rodičovské združenie chcú vnímanie tejto témy meniť aj prostredníctvom série podujatí v nemocnici aj na verejnosti. Nad projektom prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska. Ide o druhý ročník.poukázala Kamenická. Ročne ochorie na Slovensku na onkologické diagnózy asi 150 detí. Šanca na uzdravenie je podľa lekárov vysoká.Počas týchto dní prídu deti do nemocnice navštíviť umelci, klauni, herci, športovci i vyliečené deti. Malých pacientov čaká najbližšie dni stretnutie so športovcami Matejom Tóthom, Tomim Kidom Kovácsom či Róbertom Ďurkovičom. Navštíviť ich prídu herci Dano Dangl, Juraj Kemka a Robo Jakab.V jezuitskom Kostole Najsvätejšieho spasiteľa na bratislavskom Františkánskom námestí sa v utorok (14.2.) uskutoční spomienková slávnosť za deti, ktoré zomreli na rakovinu. V stredu (15.2.) zase v detskej nemocnici slávnostne otvoria dennú kliniku pre podávanie cytostatík. Určená bude pre malých onkopacientov, ktorí nemusia byť tak často hospitalizovaní. V súčasnosti ležia na lôžkach aj deti pre rôzne jednodňové zákroky. Otvorením novej kliniky budú môcť podstúpiť zákrok a o pár hodín ísť domov.Detská nemocnica na bratislavských Kramároch plánuje deťom s rakovinou liečbu naďalej uľahčovať, konkrétne opatrenia chce zavádzať postupne.dodala Kamenická.