Malým sporiteľom neprinesú bankové úroky zisk ešte dlhé roky

Frankfurt nad Mohanom 4. februára (TASR) - Sporitelia a investori by sa nemali podľa frankfurtskej banky Metzler tešiť, že im úroky zhodnotia ich bankové úspory a investície.povedal Emmerich Müller, partner banky, ktorá bola založená v roku 1674. Dodal, že to je finančná represia skrytá v politike centrálnej banky.Európska centrálna banka (ECB) koncom januára na tohtoročnom prvom zasadnutí potvrdila, že bude pokračovať v expanzívnej peňažnej politike. Jej základná úroková sadzba zostane na rekordne nízkej - nulovej úrovni. Bude pokračovať v nákupoch štátnych dlhopisov za miliardy eur. Tie by mali pokračovať do konca septembra tohto roku.uviedol Müller. Dodal, že ak niekto platí mínusové úroky za niektoré druhy štátnych dlhopisov, potom nie je niečo v poriadku s ekonomicky zdravými cennými papiermi. ECB doteraz neuviedla dátum skončenia nákupov dlhopisov, ktorý sa začal v marci 2015.