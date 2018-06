Manafort chcel ovplyvňovať svedkov, tvrdí vyšetrovateľ Mueller

Na snímke Paul Manafort (vľavo), bývalý šéf predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 5. júna (TASR) - Osobitný americký vyšetrovateľ Robert Mueller obvinil Paula Manaforta, bývalého manažéra kampane amerického prezidenta Donalda Trumpa, že sa pokúsil ovplyvniť dvoch potenciálnych svedkov.Mueller, ktorý vyšetruje údajné ovplyvňovanie prezidentských volieb v roku 2016 Ruskom, tvrdí, že Manafort sa pokúsil kontaktovať dvoch ľudí z lobistickej skupiny Hapsburg Group, a to telefonicky, prostredníctvom SMS a programu na zasielanie šifrovaných správ, informovali v noci na utorok agentúry DPA a Reuters s odvolaním sa na dokument doručený okresnému súdu v District of Columbia.Keďže Manafort chcel ovplyvniť výpovede svedkov a utajiť dôkazy, Mueller požiadal príslušného sudcu, aby čo najskôr zrušil alebo prehodnotil svoje nariadenie o jeho prepustení pred začiatkom súdneho procesu, ktorý je naplánovaný na september. Manafort bol prepustený do domáceho väzenia vlani v októbri.Súčasťou dokumentu podaného Muellerom je aj vyhlásenie špeciálneho agenta Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), podľa ktorého k ovplyvňovaniu svedkov z Hapsburg Group, zastupujúcou záujmy Ukrajiny, došlo vo februári.Manafort čelí desiatkam obvinení vrátane prania špinavých peňazí a bankového a daňového podvodu v súvislosti s prácou, ktorú robil pre bývalého prorusky orientovaného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča predtým, než bol vo februári 2014 zosadený. Všetky uvedené obvinenia však popiera.Manafort sa v júni 2016 zúčastnil aj na stretnutí Trumpovho syna Donalda Trumpa mladšieho a jeho zaťa Jareda Kushnera s ruskou právničkou, ktorého zjavným cieľom bolo získať škodlivé informácie o prezidentskej kandidátke demokratov Hillary Clintonovej.Trump takisto odmieta tvrdenia o podiele Ruska na jeho zvolení a Muellerovo vyšetrovanie nazýva "honom na čarodejnice".