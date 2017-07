Manažér VW zadržaný v USA v kauze emisií plánuje priznať vinu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit 25. júla (TASR) - Manažér nemeckej automobilky Volkswagen Oliver Schmidt, ktorý je v dôsledku emisného škandálu VW už niekoľko mesiacov v USA vo väzbe, plánuje na budúci týždeň priznať vinu. Uviedol to dnes hovorca federálneho súdu v Detroite David Ashenfelter.Schmidt bol v minulosti šéfom environmentálnej divízie VW pre oblasť USA a Kanady a bol priamo zodpovedný za to, že vozidlá vyrobené pre tieto trhy spĺňajú všetky normy v oblasti kvality ovzdušia platné v daných krajinách. Schmidta zatkli začiatkom januára na Floride a stal sa tak prvým manažérom, ktorý bol v USA zatknutý v súvislosti s emisnými podvodmi.Súd sa v Detroite bude konať 4. augusta. Schmidtovo rozhodnutie priznať vinu oznámili jeho právnici na dnešnom stretnutí so sudcom. Schmidt je jedným z viacerých súčasných a bývalých manažérov VW obvinených v USA v súvislosti s podvodmi pri emisných testoch dieselových áut. Je však jediný, ktorého v Spojených štátoch zadržali. Ostatní sa nachádzajú na území Nemecka a to ich do USA nevydá.Škandál VW vypukol v septembri 2015, keď americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) oznámila, že Volkswagen nainštaloval do približne 600.000 dieselových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať reálne hodnoty oxidov dusíka. Automobilka neskôr podvod aj priznala a uviedla, že vo svete jazdí zhruba 11 miliónov áut s takýmto softvérom.Samotný Schmidt je obvinený zo sprisahania a podvodu. Podľa vyšetrovateľov americkým regulačným úradom klamal, keď tvrdil, že za odlišnými výsledkami v hodnotách emisií počas testovania a počas jazdy v bežnej premávke sú technické problémy.