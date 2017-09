Manažérov čínskej banky súdia v Španielsku za pranie peňazí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 12. septembra (TASR) - Filiálka čínskej veľkobanky ICBC sa už pred dvoma rokmi dostala v Španielsku do podozrenia, že sa zaoberá praním peňazí. Financie čínskej mafie sa roky dostávali do zahraničia, kde sa prostredníctvom nej legalizovali.Za nepretržité pranie peňazí bolo obvinených sedem hlavných manažérov ICBC a dostanú sa pred súd. V pondelok (11.9.) o tom informoval najvyšší súd v Madride.Centrála ICBC je v Luxembursku. Jej správna rada koncom roku 2010 rozhodla o založení filiálky v španielskom hlavnom meste, aby sa dali legalizovať peniaze kriminálnych organizácií Emperador (Cisár) a Snake (Had).Vo filiálke sa neskúmal pôvod peňazí. Neprijímali sa opatrenia, aby sa zabránilo ich praniu, či financovaniu terorizmu. Zákazníci boli väčšinou údajnými členmi čínskych kriminálnych zoskupení.V tlači sa objavili správy, že sa vo filiálke prepralo najmenej 40 miliónov eur.Začiatkom minulého roku zatkli v Španielsku popredných manažérov pobočky ICBC v Madride. Medzi nimi boli jej riaditeľ a jeho zástupca. Vedenie ICBC krátko na to oznámilo, že banka zákony proti praniu peňazíICBC patrí medzi najväčšie úverové ústavy na svete.