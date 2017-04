Manchester City aj Paríž St. Germain splnili finančné pravidlá UEFA

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nyon 21. apríla (TASR) - Manchestru City ani Parížu St. Germain už nehrozia sankcie zo strany Európskej futbalovej únie (UEFA) za porušenie pravidiel finančného fair play v roku 2014. Oba kluby do roku 2016 splnili požiadavky, keď obmedzili výdavky na platy či nákup hráčov.Manchester aj Paríž vďaka tomu prišli iba o dvadsať miliónov eur za účasť v Lige majstrov namiesto šesťdesiatich, ktorých odobratie im hrozilo. Finančný výbor UEFA neuvrhne sankcie ani na Dinamo Záhreb, ďalej monitoruje AS Monaco, AS Rím a Fenerbahce Istanbul.Inter Miláno, Besiktas Istanbul a Trabzonspor nesplnili v tejto sezóne pravidlá a ich tresty zostali v platnosti. Informovala o tom agentúra AP.