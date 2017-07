Manchester City je blízko k angažovaniu Walkera

Anglický futbalista Kyle Walker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester City je blízko k angažovaniu 27-ročného obrancu Kylea Walkera z konkurenčného Tottenhamu Hotspur. Prestupová čiastka by mala presiahnuť 56 miliónov eur, konečná suma sa môže zvýšiť o dodatočné bonusy.Reprezentant Anglicka by mal v piatok absolvovať zdravotnú prehliadku, ktorá je potrebná na skompletizovanie prestupu. V prípade podpisu by mal ísť v pondelok s Citizens na turné po USA. Walker pôsobil v Tottenhame od roku 2009, na svoje konto si pripísal 183 ligových štartov.Tréner Manchestru City Pep Guardiola sa snaží posilniť obranné rady, po sezóne opustili tím až traja obrancovia, vrátane Pabla Zabaletu a Bacaryho Sagnu. Do tímu zatiaľ získal brankára Edersona Moraesa a stredopoliara Bernarda Silvu. Informovala televízia BBC.