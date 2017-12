Manchester City na pôde Crystal Palace remizoval

Na snímke tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola v zápase 21. kola anglickej futbalovej Premier League Crystal Palace - Manchester City v Londýne 31. decembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



sumár - 21. kolo:



Crystal Palace - Manchester City 0:0



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. decembra (TASR) – V prvom silvestrovskom zápase 21. kola anglickej futbalovej Premier League remizoval líder tabuľky Manchester City na pôde Crystal Palace 0:0. Pre tím Pepa Guardiolu to bola iba druhá ligová remíza popri 19 víťazstvách. Napriek tomu má na čele tabuľky komfortný 14-bodový náskok pred londýnskou Chelsea. Prišiel však o rekordnú 18-zápasovú víťaznú šnúru v lige.Citizens mali šťastie, keď im prvú prehru v tomto ročníku Premier League mohol v nadstavenom čase uštedriť Luka Milivojevič. Srbský stredopoliar však poslal svoju strelu z jedenástky len do stredu brány a Ederson loptu vykopol do bezpečia.