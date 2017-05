Manchester City posilní stredopoliar Bernardo Silva

Na snímke vľavo bosniansky stredopoliar Miralem Pjanič, vpravo portugalský stredopoliar Monaka Bernardo Silva v odvete semifinále Ligy majstrov vo futbale Juventus Turín - AS Monaco v utorok 9. mája 2017. Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchestsr 26. mája (TASR) - Portugalský futbalový stredopoliar Bernardo Silva prestúpi z AS Monaco do Manchestru City. Tvorivý stredopoliar sa oficiálne strane hráčom Citizens 1. júla.Dĺžku zmluvy ani výšku odstupného nezverejnili. Silva v tejto sezóne pomohol Monacu k zisku francúzskeho titulu i k postupu do semifinále Ligy majstrov. Informovala o tom agentúra AP.