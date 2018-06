Manchester City sa dohodol s Neapolom na prestupe Jorginha

Na snímke futbalista Jorginho. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 21. júna (TASR) - Manchester City sa dohodol s SSC Neapol na príchode talianskeho futbalového reprezentanta Jorginha. Prestup by sa mal skompletizovať v najbližších dňoch, čiastka môže narásť z 43,1 na 48,3 milióna libier.Úradujúci anglický šampión sa snažil o získanie 26-ročného stredopoliara dlhší čas, ale taliansky vicemajster najprv trval na 50-miliónovej sume. Neapol si zabezpečil náhradu, keď zaplatil výkupnú klauzulu 26,4 milióna libier v kontrakte stredopoliara Betisu Sevilla Fabiana Ruiza. Ten ešte podstúpi lekársku prehliadku a podpíše zmluvu na päť rokov.Manchester City hľadal konkurenciu na post defenzívneho záložníka. K dispozícii má Fernandinha, z klubu však odišiel Yaya Toure. Do tímu trénera Pepa Guardiolu pribudol aj 17-ročný stredopoliar Adria Bernabe z FC Barcelona. Informovala o tom stránka The Telegraph.