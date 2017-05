Manchester sa zotavuje po útoku aj súťažami v uliciach mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Manchester 27. mája (TASR) - Šport môže napomôcť ozdravnému procesu po teroristickom útoku v Manchestri. Povedal to prezident Medzinárodnej asociácie atletických federácie (IAAF) Sebastian Coe, ktorý sa v piatok zúčastnil na športových hrách v uliciach anglického mesta.Menej ako kilometer od miesta pondelňajšieho samovražedného bombového útoku sledoval Coe a ďalšie stovky ľudí veľké mená svetovej atletiky. Predviedli sa im austrálska olympijská šampiónka z Londýna z roku 2012 v behu na 100 metrov cez prekážky Sally Pearsonová, či Greg Rutherford, ktorý na OH v Londýne triumfoval v skoku do diaľky.Mestské hry sa uskutočnili za prísnych bezpečnostných opatrení, úroveň rizika hrozby teroristických útokov v Británii sa zvýšila na najvyšší stupeň po tom, čo výbuch v manchesterskej aréne zabil 22 ľudí. Tisíce bežcov sa v nedeľu opäť dostanú do ulíc Manchestru počas polmaratónu a pretekov na desať kilometrov.povedal Coe v rozhovore pre agentúru AP.dodal Coe.Bezpečnosť v Británii je prvoradou témou aj pre IAAF, pretože v auguste sa v Londýne konajú majstrovstvá sveta.dodal Coe.