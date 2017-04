Manchester spasil Rashford, Mourinha mrzí zranenie Ibrahimoviča

Marcus Rashford z Manchestru United. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. apríla (TASR) - Štvrtkové odvety štvrťfinále futbalovej Európskej ligy UEFA 2016/17 ponúkli tri predĺženia s jedným rozuzlením v rostrele z 11 m. Poriadne sa potrápil favorizovaný Manchester United, ktorý napokon po extračase zvíťazil na Old Trafford nad bruselským Anderlechtom 2:1, ale prišiel o zranené duo Zlatan Ibrahimovič, Marcos Rojo.Medzi elitné kvarteto až po rozstrele postúpil Olympique Lyon, ktorý po riadnom hracom čase i predĺžení prehral v Istanbule s Besiktasom 1:2, no v lotérii uspel 7:6. Bundesligové Schalke 04 Gelsenkirchen po slabom výkone v prvom zápase na pôde Ajaxu Amsterdam a prehre 0:2 zdvihlo v odvete hlavy a chvíľu bolo na postupovom kurze. Krátko po začiatku druhého polčasu Ajax inkasoval dva zlepené góly od Leona Goretzku a Guida Burgstallera. V 80. minúte navyše dostal červenú kartu pravý obranca Joel Veltman, čo pred črtajúcim sa predĺžením nebola pre hostí dobrá správa. V 101. minúte Daniel Caligiuri strelil tretí a v tej chvíli postupový gól Schalke, lenže aj Ajax sa dokázal zdvihnúť. Nick Viergever v 111. minúte znížil na 1:3 a v čase zúfalého tlaku Schalke postupovú definitívu pre holandský tím zabezpečil Amin Younes gólom na konečných 2:3.Prvýkrát od roku 2005 sa tak stalo, že nemecký futbal nebude mať v pohárovej Európe zastúpenie v semifinále. V ňom naopak opäť nebudš chýbať španielsky zástupca. Celta Vigo doma vyhrala nad KRC Genk 3:2 a v odvete uhrala postačujúcu remízu 1:1."Červení diabli" ešte nikdy nevyhrali Európsku ligu, resp. jeho predchodcu Pohár UEFA. Stále teda majú šancu doplniť do zbierky trofej, ktorá ako jediná chýba v zbierke trojnásobného európskeho šampióna. Rekordný anglický majster to ale nemal jednoduché. Hoci rýchlo viedol 1:0 po góle Henricha Mchitarjana z 10. minúty, "fialky" ešte do polčasu vyrovnali vďaka Sofiane Hanniovi. Domáci mali v druhom polčase prevahu, stále ich však trápila koncovka. Na začiatku zápasu prišli navyše o Roja a na úplnom konci riadneho hracieho času aj o 35-ročného Ibrahimoviča, ktorý nešťastne v súboji zle doskočil a jeho zranenie vyzeralo veľmi zle. Zástavu domácich však v 107. minúte zdvihol tínedžer Marcus Rashford, ktorý predviedol pekné individuálne majstrovstvo a strelou k tyčke rozhodol o postupe MUFC.Bezprostredne po zápase sa portugalský tréner domácich Jose Mourinho skepticky vyjadril o zraneneniach jeho hráčov.povedal kouč domácich. Rojo sa pridal k zranenému defenzívnemu duu Chris Smalling - Phil Jones, ktorých návrat by Mourinho potreboval ako soľ, a na adresu ktorých Portugalčan dodal:citovala Mourinha BBC.