Manchester United detronizoval Real z čela Money League

Real Madrid v rebríčku Football Money League klesol z prvej až na tretiu priečku.LONDÝN 20. januára (WebNoviny.sk) - Real Madrid je po jedenástich rokoch kraľovania zosadený z čela futbalového rebríčka, v ktorom vládnu peniaze. Napriekho vo výške príjmov prestihol nie len nový líder "finančnej futbalovej ligy" Football Money League Manchester United, ale tesne aj odveký rival FC Barcelona.Poradie zostavuje účtovnícka spoločnosť Deloitte, na umiestnenie v 20. ročníku pokrývajúcom sezónu 2015/16 bolo potrebných minimálne 172,1 milióna. Toľko zarobil úradujúci anglický majster Leicester City a stačilo to na posledné 20. miesto.Manchester United sa na prvú priečku vrátil po roku 2005. V sezóne pritom získal "iba" Anglický pohár FA Cup a nekvalifikoval sa do Ligy majstrov. Napriek tomu dokázal klub vygenerovať v príjmovej časti 689 miliónov eur. Barcelončania z Camp Nou vykázali zisk 620,2 milióna eur, Real Madrid o 100 000-tisíc eur menej.Podľa predpovedí Delloitte panovanie značky z Old Traffordu nebude trvať dlho, k poklesu prispeje Brexit a odrazí sa aj výpadok príjmov z Ligy majstrov. V prospech United hovorí schopnosť pritiahnuť štedrých sponzorov. "Manchester United čakali 11 rokov na návrat na stratenú pozíciu, pomohol im fenomenálny rast obchodných príjmov. Ako rozhodujúci faktor sa ukázal veľký potenciál pri zabezpečovaní komerčných partnerov," konštatoval Dan Jones zo športovej divízie Deloitte.Elitnú päťku dopĺňajú Bayern Mníchov a Manchester City. Zo štvrtej na šiestu priečku klesol jediný francúzsky zástupca Paríž Saint Germain. Vlaňajšie pozície obhájili Arsenal Londýn (7.), FC Chelsea (8.), FC Liverpool (9.), Juventus Turín (10.), Borussia Dortmund (11.), Tottenham Hotspur (12.) aj AS Rím (15.). V dvadsaťčlennom rebríčku je až osem klubov z anglickej Premier League. Na ziskoch sa podieľali 45 percentami. Pred rokom sa medzi finančnú smotánku nedostali West Ham United ani Leicester, vyšvihli sa na úkor Evertonu a Newcastlu.1. (3.) Manchester United (Angl.) 6892. (2.) FC Barcelona (Šp.) 620,23. (1.) Real Madrid (Šp.) 620,14. (5.) Bayern Mníchov (Nem.) 5925. (6.) Manchester City (Angl.) 524,96. (4.) Paríž Saint-Germain (Fr.) 520,97. (7.) Arsenal Londýn (Angl.) 468,58. (8.) FC Chelsea (Angl.) 447,49. (9.) FC Liverpool (Angl.) 403,810. (10.) Juventus Turín (Tal.) 341,111. (11.) Borussia Dortmund (Nem.) 283,912. (12.) Tottenham Hotspur (Angl.) 279,713. (16.) Atlético Madrid (Šp.) 228,614. (13.) Schalke 04 Gelsenkirchen (Nem.) 224,515. (15.) AS Rím (Tal.) 218,216. (14.) AC Miláno (Tal.) 214,717. (18.) Zenit Petrohrad (Rus.) 196,518. (mimo poradia) West Ham United (Angl.) 192,319. (20.) Inter Miláno (Tal.) 179,220. (mimo poradia) Leicester City (Angl.) 172,1