Manchester United nevylúčil opätovné angažovanie Ibrahimoviča

Manchester 15. júla (TASR) - Anglický futbalový klub Manchester United nevylúčil opätovné angažovanie švédskeho útočníka Zlatana Ibrahimoviča.Tridsaťpäťročný švédsky kanonier pôsobil na Old Trafford v predchádzajúcom ročníku, po zranení kolena s ním však vedenie klubu nepredĺžilo kontrakt. Od júna je tak Ibrahimovič voľným hráčom.vyjadril sa k téme tréner "červených diablov" Jose Mourinho.Ibrahimovič odohral v predchádzajúcom ročníku za Manchester 46 zápasov s bilanciou 28 presných zásahov. Podľa jeho agenta Mina Raiolu je prioritou Švéda zotrvanie v Európe. Záujem o jeho služby už prejavili zámorské kluby MLS Los Angeles Galaxy a Los Angeles FC.citovala televízia BBC portugalského kormidelníka.V prípade návratu by Ibrahimovič mal väčšiu konkurenciu na svojom poste, do tímu prišiel počas letného prestupového obdobia Belgičan Romelu Lukaku.