Manchester United prišiel o sériu, no je vo finále Ligového pohára

Futbalista Manchesteru United Zlatan Ibrahimovič so spoluhráčmi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odveta semifinále anglického Ligového pohára (EFL Cup):



Hull City - Manchester United 2:1 (1:0)

Góly: 35. Huddlestone (z 11 m), 85. Niasse - 66. Pogba

- prvý zápas 0:2, Manchester United postúpil do finále

/D. Kuciak (Hull City) sedel na lavičke náhradníkov/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. januára (TASR) - Futbalisti Manchestru United sa prebojovali do finále Ligového pohára (EFL Cup), v ktorom sa 26. februára stretnú vo Wembley so Southamptonom.United síce prišli o 17-zápasovú šnúru bez prehry, ktorá trvala od 3. novembra minulého roka, keď vo štvrtkovej semifinálovej odvete EFL Cupu podľahli na ihrisku Hullu City 1:2. Do súboja o trofej ich však posunulo predošlé domáce víťazstvo v pomere 2:0.Na súpiske Hullu figuroval slovenský brankár Dušan Kuciak, ale duel sledoval len z lavičky náhradníkov.