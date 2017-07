Manchester United sa dohodol s Evertonom, prestúpi aj Lukaku

Belgický futbalista Romelu Lukaku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. júla (TASR) - Belgický futbalista Romelu Lukaku musí pred prestupom do Manchestru United absolvovať už iba lekársku prehliadku a podpísať kontrakt. Anglický prvoligový klub sa dohodol s konkurenčným Evertonom, ktorý dostane 75 miliónov libier, prípadných ďalších pätnásť na základe bonusov, ako aj Waynea Rooneyho. Jeho cena sa odhaduje na desať miliónov, celková hodnota transferu sa tak môže vyšplhať až na stomiliónovú hranicu.Rooney pôsobil v United od roku 2004, keď prišiel z Evertonu. Podľa The Guardian práve faktor jeho návratu zahral v prospech manchesterského klubu, keďže do boja o belgického útočníka sa na poslednú chvíľu zapojila aj majstrovská Chelsea. Tá ponúkla finančne ekvivalentný návrh.Dvadsaťštyriročný Lukaku nastrieľal v minulej sezóne Premier League 25 gólov a v tabuľke kanonierov skončil druhý za Harrym Kaneom. V marci odmietol najlukratívnejšiu zmluvu v histórii Evertonu. V minulosti si obliekal aj dres FC Chelsea. Momentálne dovolenkuje v Los Angeles s kamarátom a budúcim spoluhráčom Paulom Pogbom. V nedeľu by sa mal stretnúť aj so zvyškom svojho nového tímu, ktorý pricestuje do USA na päťzápasové predsezónne turné.