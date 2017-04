Manchester United v 35. kole iba remizoval so Swansea City

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Premier League - 35. kolo:



Manchester United - Swansea City 1:1 (1:0)

Góly: 45.+3 Rooney (z 11 m) - 79. Sigurdsson, 75.271 divákov.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 30. apríla (TASR) - Futbalisti Manchestru United zakopli v nedeľňajšom zápase 35. kola anglickej Premier League, keď pred vlastnými fanúšikmi len remizovali so Swansea City 1:1.Domácich poslal do vedenia v nadstavenom čase prvého polčasu Wayne Rooney, ktorý premenil jedenástku, no jedenásť minút pred koncom riadneho času vyrovnal islandský stredopoliar Gylfi Sigurdsson parádnym priamym kopom.Zverenci portugalského trénera Joeho Mourinha si tak skomplikovali šance skončiť do 4. miesta a vybojovať si účasť v Lige majstrov 2017/18. V tabuľke sú na 5. mieste s rovnakým počtom 65 bodov ako má štvrtý Manchester City, ten má však zápas k dobru.