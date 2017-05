Manchester ustál nápor Celty, Herrera: Môže z toho byť dobrá sezóna

Hráč Manchestru Marouane Fellaini (vpravo) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v odvetnom semifinálovom zápase Európskej ligy Manchester United - Celta Vigo v Manchestri 11. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 12. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru United majú na dosah skompletizovanie európskej zbierky trofejí. "Červení diabli" zvládli odvetný semifinálový súboj Európskej ligy UEFA 2016/17 proti Celte Vigo, na domácom trávniku im po úvodnom víťazstve 1:0 stačila k postupu remíza 1:1.Zverenci Joseho Mourinha začali lepšie, v 17. minúte otvoril skóre Marouane Fellaini, keď dostal od Marcusa Rashforda presný center na vzdialenejšiu žrď, kde sa uvoľnil od obrancu a prudkou hlavičkou namieril do siete.povedal stredopoliar United Ander Herrera.Španielsky tím vrhol po inkasovanom góle sily do útoku, v držaní lopty dominoval a dokázal si aj utvoriť viac šancí. Sergia Romera však prekonal len raz. V 85. minúte sa po rohovom kope presadil hlavičkou Facundo Roncaglia. Záver ovplyvnila hromadná strkanica, po ktorej sa porúčali z trávnika Eric Bailly aj autor vyrovnávajúceho zásahu. Celta mala v nadstavenom čase na dosah postupový gól, ale John Guidetti sa nestal hrdinom svojho mužstva.uviedol tréner Viga Eduardo Berizzo.Anglický klub zostáva aj naďalej v tohtosezónnej edícii EL bez prehry, náročnú sezónu môže zakončiť ziskom významnej trofeje.zhodnotil Mourinho.Vo finále sa "červeným diablom" postaví 24. mája v Štokholme do cesty Ajax Amsterdam, s ktorým Mourinho neprehral ani jeden zo šiestich vzájomných zápasov.povedal portugalský kormidelník pre oficiálnu klubovú stránku.Manchester United sa prípadným triumfom môže zaradiť k smotánke, ktorá získala každú významnú európsku trofej. Doteraz sa takýto kúsok podaril len Juventusu Turín, Bayernu Mníchov, FC Chelsea a jeho finálovému súperovi.dodal Mourinho. V zbierke United sú tri úspechy v Európskom pohári majstrov, resp. Lige majstrov (1967/1968, 1998/1999, 2007/2008), jeden v Pohári víťazov pohárov (1990/1991) a jeden v Superpohári (1991). Chýba v nej však triumf v Pohári UEFA či Európskej lige.