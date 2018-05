Mancini o návrate Balotelliho do reprezentácie: Budeme spolu hovoriť

Roberto Mancini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 15. mája (TASR) - Nový tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini bude kontaktovať útočníka Maria Balotelliho v súvislosti s jeho návratom do národného tímu. Legionár z OGC Nice hral naposledy Taliansko na MS 2014 v Brazílii.citovala Manciniho agentúra AP. Päťdesiattriročný kouč viedol Balotelliho v Interi Miláno a Manchestri City.Bývalý lodivod AC Fiorentina, Lazia Rím, Interu Miláno, Manchestru City, Galatasaray Istanbul a Zenitu Petrohrad nahradil na trénerskej stoličke Gian Piera Venturu, s ktorým ukončila Talianska futbalová federácia (FIGC) spoluprácu ešte v novembri po neúspešnej kvalifikácii na MS 2018 v Rusku. Mancini podľa talianskych médií podpísal zmluvu do roku 2020 s ročným platom 2 milióny eur a v utorok ho oficiálne uviedli do novej funkcie.