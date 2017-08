ManU opäť valcoval, tentoraz si to odniesli hráči Swansea City

Futbalista Manchesteru United Paul Pogba sa teší po strelení gólu Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Swansea City - Manchester United 0:4 (0:1)

Góly: 45. Bailly, 80. Lukaku, 82. Pogba, 84. Martial

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 19. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United zvíťazili aj vo svojom druhom zápase novej sezóny anglickej Premier League.v sobotu triumfovali na ihrisku Swansea City presvedčivo 4:0.Swansea sa v úvodných minútach snažila dostať súpera pod tlak a vypracovala si aj šance. To však trvalo len krátko a potom už prebral opraty duelu favorit, ktorý diktoval tempo a neustále hrozil. Do vedenia išiel v 45. minúte, keď po rohu hlavičkoval Paul Pogba, brankár Lukasz Fabianski jeho pokus vyrazil na brvno, odkiaľ sa lopta odrazila na bránkovú čiaru a do siete ju dorazil Eric Bailly. Manchester tlačil aj v druhom polčase a v priebehu 80.-84. minúty pridal ďalšie tri góly. Presadili sa postupne Romelu Lukaku, Paul Pogba a striedajúci Anthony Martial.United tak majú po úvodných dvoch dueloch na konte šesť bodov a výborné skóre 8:0, keďže 4:0 zdolali aj West Ham. Priebežne tak sú na čele tabuľky.