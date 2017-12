Manželia si ozdobili dom polmiliónom svetiel, vytvorili nemecký rekord

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brémy 23. decembra (TASR) - Manželský pár zo západného Nemecka chce do vianočného osvetlenia za december investovať dovedna 3000 eur. Na svoj dom v obci Bücken v spolkovej krajine Dolné Sasko pripevnili manželia Vogtovci celkove 530.000 svetiel, čím podľa internetového portálu monitorujúceho vianočné osvetlenie v krajine vytvorili nový nemecký rekord, informovala agentúra DPA.Pre vysoké účty za osvetlenie začali Nermin (65) a Rolf Vogtovci (70) pred svojim domom predávať varené víno, rôzne pokrmy i vianočné darčeky.povedala Nermin Vogtová.Manželia sa vianočnou výzdobou inšpirovali v Spojených štátoch, kde boli v roku 1999 na dovolenke. Po návrate do vlasti začali vlastnú tradíciu; svoj dom každoročne veľkolepo vysvietili. Pôvodne na to použili iba 15.000 svetiel, z roka na rok sa však ich zbierka rozrastala.