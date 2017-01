Manželia z Mississippi aj ich syn sa narodili v rovnaký deň

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Orleans 13. januára (TASR) - Manželskému páru Lukovi a Hillary Gardnerovým z amerického štátu Mississippi sa prihodila veľmi zvláštna a ojedinelá dátumová zhoda - dvojica a rovnako aj ich novorodený syn sa totiž narodili v ten istý deň - 18. decembra.Pravdepodobnosť takéhoto úkazu je podľa odborníkov na štatistiku približne jedna ku 133.000. To je oveľa menej než napríklad šanca, že človeka počas života zasiahne blesk, ktorá je asi jedna ku 12.000.Otec rodiny - 27-ročný Luke Gardner - pôsobí ako asistent pastora v batistickom kostole na severe Mississippi a zároveň študuje v neďalekom baptistickom seminári. S manželkou sa podľa jeho slov o decembrové narodenie syna Cadea Leeho vôbec nesnažili, no prihodilo sa im náhodou. Zažartoval však, že ak sa rozhodnú pre ďalšie deti, budú sa snažiť, aby sa narodili taktiež v decembri.povedal. S manželkou majú okrem dňa rovnaký aj rok narodenia, obaja prišli na svet 18. decembra 1989, Hillary je však o šesť hodín staršia.