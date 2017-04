Manželka bloggera dúfa, že Merkelová dosiahne pre neho milosť

Na archívnej snímke Ensaf Hajdarová, manželka väzneného saudskoarabského blogera Ráifa Badawího. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa/Rijád 28. apríla (TASR) - Manželka saudskoarabského bloggera a obhajcu ľudských práv Ráifa Badawího, ktorého uväznenie a verejné bičovanie vyvolalo medzinárodné pobúrenie, vyzvala nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, aby počas svojej víkendovej návštevy v kráľovstve žiadala milosť pre bloggera.uviedla bloggerova manželka Insáf Hajdarová.Badawího (33) zatkli v roku 2012 za kritizovanie saudskoarabskej náboženskej polície na internetovom fóre a následne ho za urážku islamu odsúdili na desať rokov väzenia a 1000 rán bičom.povedala Hajdarová tlačovej agentúre DPA do telefónu z Kanady, kde žije s troma deťmi.dodala manželka.Merkelová má do Saudskej Arábie pricestovať v nedeľu 30. apríla v rámci svojho turné po krajinách Perzského zálivu, takže jej cesta bude viesť aj do Spojených arabských emirátov (SAE).Badawímu udelil Európsky parlament v októbri 2015 Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.