Manželka Ferdinanda Peroutku zomrela vo veku 94 rokov

Praha 14. augusta (TASR) - Česká novinárka Slávka Peroutková, tretia manželka spisovateľa, dramatika a publicistu Ferdinanda Peroutku, zomrela v nedeľu vo veku 94 rokov.O jej úmrtí informoval dnes spravodajský portál Novinky.cz, ktorý sa odvolal na Peroutkovu vnučku Tereziu Kaslovú.Podľa správy denníka Lidové noviny Peroutková zomrela v liečebni pre dlhodobo chorých v Mnichoviciach.Slávka Peroutková, za slobodna Fenclová, sa s Peroutkom zoznámila po druhej svetovej vojne a v roku 1948 za ním za dramatických okolností emigrovala do Londýna a následne do USA.V roku 1955, po smrti druhej Peroutkovej ženy, sa stala jeho treťou manželkou. Pracovala ako pisárka, hlásateľka a občas ako rozhlasová herečka v Rádiu Slobodná Európa. Do Československa sa vrátila po Nežnej revolúcii, v roku 1990.Ako napísali Novinky.cz, Slávka Peroutková sa podieľala na vzniku Peroutkovej expozície v Pamätníku Karla Čapka v Strži. V polovici 90. rokov bola aj pri vzniku novinárskej Ceny Ferdinanda Peroutku.O svojom manželovi napísala knihu Muž přítomnosti, ktorú najprv vydalo exilové nakladateľstvo Sixty Eight Publishers a ktorú v roku 1995 pod názvom Deníky, dopisy, vzpomínky vydalo aj Nakladatelství Lidové noviny.V roku 2005 jej vyšli pamäti pod názvom Třetí ženou svého muže - Třiatřicet let s Ferdinandem Peroutkou.Peroutkovo meno sa v Česku už dva roky často spomína aj v súvislosti so sporom, ktorý proti ČR vedie jeho vnučka Terezie Kaslová za to, že prezident ČR Miloš Zeman prisúdil jej starému otcovi, Ferdinandovi Peroutkovi, autorstvo článku Hitler je gentleman a výrokExistenciu článku sa Pražskému hradu nepodarilo dokázať. Podľa historikov ho Peroutka nenapísal. Zeman však trvá na tom, že ho čítal. Autorom výroku o vytí s vlkmi je novinár Jan Stránský.Súd vlani rozhodol, že Pražský hrad sa musí za Zemanove výroky ospravedlniť. Odvolací súd následne verdikt súdu nižšieho stupňa zmiernil, ale trval na tom, že prezidentská kancelária sa musí ospravedlniť za Zemanov výrok, v ktorom Peroutku označil za autora článku Hitler je gentleman. Prípadom sa teraz zaoberá Najvyšší súd ČR. Stalo sa tak po tom, ako sa naň s dovolaním obrátili obe strany sporu.