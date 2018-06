Manželov Rosenbergovcov popravili pred 65 rokmi za špionážnu činnosť

V roku 1918 sa narodil americký bojovník za mier JULIUS ROSENBERG, ktorého za údajné prezradenie tajomstva atómovej bomby ZSSR odsúdili v USA spoločne s manželkou Ethel na smrť a 19.6.1953 oboch popravili. Na archívnej snímke z roku 1951 Rosenbergovci počas súdneho procesu v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 19. júna (TASR) - Američanov Juliusa Rosenberga a jeho manželku Ethel pred 65 rokmi 19. júna 1953 popravili na elektrickom kresle vo väzení Sing Sing v Ossiningu v americkom štáte New York. Ich deti, vtedy sedemročný Michael a desaťročný Robert, zostali bez rodičov a putovali do sirotinca. V dejinách USA išlo o vôbec prvých občanov popravených za špionáž.Manželia Rosenbergovci vedome poskytovali Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) informácie strategického charakteru. Potvrdili to experti Ústrednej spravodajskej služby CIA na základe utajovaných dokumentov zverejnených v júli 1995. CIA poskytla zainteresovaným novinárom nahrávky tajných správ odvysielaných v polovici 40. rokov 20. storočia agentom KGB z New Yorku do Moskvy. Ich obsah svedčí o tom, že manželia Rosenbergovci systematicky informovali sovietskeho agenta o výsledkoch amerického jadrového výskumu a svojou činnosťou vedome poškodzovali záujmy Spojených štátov amerických.Julius Rosenberg sa narodil 12. mája 1918 v New Yorku v chudobnej rodine židovských prisťahovalcov, ktorá prišla do USA z Poľska. Jeho otec si želal, aby sa stal rabínom, ale Rosenberg sa rozhodol študovať elektrotechniku. Vyštudoval v roku 1939 s titulom elektrotechnický inžinier. V tom istom roku sa oženil s Ethel Greenglassovou, americkou bojovníčkou za mier, ktorá sa narodila 28. septembra 1915 v New Yorku. Jej otcom bol imigrant z Ruska.Už ako študent sa Rosenberg politicky angažoval a zapojil do špionáže pre Sovietov. V roku 1942 spolu so svojou ženou vstúpil do komunistickej strany, z ktorej však o rok neskôr obaja vystúpili. Pracoval ako civilný pracovník v americkej armáde. Po skončení druhej svetovej vojny v máji 1945 ho však prepustili pre zatajenie členstva v komunistickej strane. Pracoval v spoločnosti Emerson Radio, z ktorej bol prepustený na konci roka 1945. O niekoľko mesiacov neskôr založil malý obchod, v ktorom jeho švagor David Greenglass investoval. Julius Rosenberg pokračoval v špionážnej činnosti.V roku 1950 sa špionážna sieť zatknutím Klausa Fuchsa a Harryho Golda začala rozpadávať. David Greenglass neskôr priznal, že svoju sestru a Juliusa Rosenberga obvinil z prezradenia tajomstva výroby atómovej zbrane Sovietskemu zväzu. Julius Rosenberg bol zatknutý 17. júla 1950 a manželka Ethel o mesiac neskôr.Julius a Ethel Rosenbergovci boli 29. marca 1951 odsúdení na smrť za sprisahania a špionáže v službách ZSSR. Výpoveď, ktorú súdu podal David Greenglass, mnohí označili za nedôveryhodnú. Hlavnú časť dôkazov získali vyšetrovatelia z odpočúvania sovietskej šifrovanej komunikácie, ktorú CIA nechcela využiť na súde, aby tým neprišla o možnosť odpočúvať sovietsku komunikáciu.Juliusa Rosenberga spolu s manželkou Ethel dňa 19. júna 1953 popravili na elektrickom kresle vo väzení Sing Sing v Ossiningu v americkom štáte New York. Ohlasy nedali na seba dlho čakať. Pred Bielym domom sa zhromaždili malé skupinky demonštrantov s transparentmi, na ktorých stálo "Smrť komunistickým krysám!". Na druhej strane tisícky ľudí žiadali ich milosť. Boli medzi nimi obyčajní ľudia, ale aj umelci, vedci v USA či vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, v ZSSR, v Latinskej Amerike a v iných častiach celého sveta.Prezidenti USA - Harry Truman v roku 1952 a potom aj Dwight Eisenhower v roku 1953 - boli neoblomní: milosť, o ktorú manželia opakovane žiadali, nepripustili. CIA v lete 1995 zverejnila 49 dešifrovaných správ, ktoré viedli k odhaleniu ich špionážnej činnosti.David Greenglass sa po dlhých rokoch priznal, že vo svojich svedectvách klamal, aby chránil svoju manželku. Netušil vraj, že jeho krivé svedectvo privedie jeho sestru a jej manžela na elektrické kreslo.