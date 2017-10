Manželstvo uzavrie každoročne v rozpore so zákonom 7,5 milióna dievčat

Ilustračné foto. Foto: TASR Ilustračné foto. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kapské mesto 11. októbra (TASR) - Manželstvo v rozpore so zákonom uzavrie každoročne približne 7,5 milióna dievčat. Vyplýva to zo záverov správy, ktorú dnes zverejnili Svetová banka a mimovládna organizácia Save the Children.Na základe výskumu realizovaného oboma organizáciami sa zistilo, že najväčší podiel sobášov detí pripadá na západnú a strednú Afriku, kde každoročne prinútia k sobášu 1,7 milióna dievčat.V súčasnosti stále chýba právna ochrana detí pred manželstvami v mnohých krajinách. V takýchto podmienkach žije podľa odhadov 100 miliónov dievčat."Pokiaľ sa nám nepodarí odstrániť sobáše detí, nebudeme žiť vo svete rovnakých možností pre chlapcov a dievčatá," uviedla pri tejto príležitosti výkonná riaditeľka Save the Children Helle Thorning-Schmidtová, ktorej slová citovala agentúra DPA.Upozornila, že ak sa dievča vydá priskoro, je veľmi pravdepodobné, že bude musieť odísť zo školy, otehotnieť a stane sa obeťou násilia.V krajinách západnej a strednej Afriky je tiež vysoká miera tehotenstva dievčat a tínedžeriek.Sobáše detí často podporujú aj vážení lídri jednotlivých kmeňov a rodín. Často ide o hlboko zakorenenú tradíciu.