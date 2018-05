Maratón čítania v Bratislave bude na 14. miestach v okolí Štefánikovej

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) - Aj Bratislava sa v stredu stane dejiskom 10. ročníka Noci literatúry. Séria verejných čítaní úryvkov zo slovenských prekladov kníh súčasných európskych autorov sa uskutoční od 18.00 do 22.15 na 14 miestach v okolí Štefánikovej ulice. Čítať budú slovenskí herci a herečky v priestoroch, ktoré sa bežne s literatúrou nespájajú. Sú nimi napríklad vila holandského veľvyslanectva, kultúrna platforma Foajé, Pisztoryho palác, kostol Cyrila a Metoda, Stredoeurópske fórum, Múzeum dopravy či salónik na Hlavnej stanici.Čítačkový maratón prebieha v polhodinových intervaloch. Návštevníci budú 15 minút počúvať čítanie a 15 minút budú mať čas na presun na ďalšie miesto. Poradie, v akom miesta navštívia, si každý zvolí sám. Organizátori upozorňujú, že čítania sa na každom mieste zopakujú deväťkrát, preto si treba vopred premyslieť trasu.V rámci Noci literatúry, ktorá netradičnou formou upriamuje pozornosť na súčasnú literárnu scénu, zaznejú úryvky z kníh autorov zo štrnástich európskych krajín - Francúzska, Holandska, Talianska, Nemecka, Maďarska, Izraela, Rakúska, Belgicka, Česka, Poľska, Španielska, Portugalska, Ukrajiny a Slovenska.Maratón čítania v Bratislave predstaví napríklad v slovenskom preklade knihu Tajný denník Hendrika Groena, čítať z nej bude František Kovár. Úryvok z románu Vojna a terpentín od významného súčasného flámskeho autora Stefana Hertmansa prečíta v priestoroch hotela na Štefánikove Ľubomír Paulovič. Herečka Lucia Hurajová bude čítať v Múzeu dopravy z románu Som Paula, pod ktorý sa podpísal slovenský autor Ondrej Štefánik. Román jedného z najpozoruhodnejších zjavov maďarskej literatúry Antala Szerba Cesta za mesačného svitu predstaví Martin Meľo. Knihu-spoveď Svet za chrbtom z pera Thomasa Melleho bude interpretovať na bratislavskej Hlavnej stanici Robert Roth.Do medzinárodnej akcie sa zapojí 16 ďalších slovenských miest - Banská a Považská Bystrica, Banská Štiavnica, Modra, Košice, Nitra, Senec, Trenčín, Trnava, Kežmarok, Žilina, Martin, Poprad, Levice, Piešťany a Liptovský Mikuláš. Podrobnosti o podujatí sú k dispozícii na facebookovej stránke a www.nocliteratury.cz. Projekt organizuje České centrum v Bratislave v spolupráci so združením zahraničných kultúrnych inštitútov siete EUNIC, kultúrnymi oddeleniami veľvyslanectiev a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.Okrem početných slovenských a českých miest si Noc literatúry užijú návštevníci takisto v Budapešti, Amsterdame, New Yorku či Paríži a v desiatkach ďalších európskych miest.