Maratón na OH 2020 bude mať štart aj cieľ na Olympijskom štadióne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 31. mája (TASR) - Maratón mužov i žien sa na OH 2020 v Tokiu začne aj skončí na novom Olympijskom štadióne. Podľa organizátorov, ktorí oznámili trasu vo štvrtok, sa to nestalo od Atlanty 1996.Trať bude rovinatá, až záver ku štadiónu povedie do kopca. Čas štartu zverejnia v júli na zasadnutí exekutívy Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Pôvodný návrh usporiadateľov bol o 7.30 h, aby sa pretekári vyhli letným horúčavám v japonskej metropole. Maratónci pobežia cez nákupnú štvrť Ginza, okolo cisárskeho paláca či v historickom centre Nihonbaši.Chodecké súťaže sa uskutočnia v záhradách cisárskeho paláca, kde zriadia kilometrový okruh na preteky na 20 km a dvojkilometrový na päťdesiatku. Informovala o tom agentúra AP.