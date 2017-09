Maratónu v Košiciach by malo priať počasie. Padne rekord?

Na snímke jeden z víťazov MMM Keňan David Kiyeng, ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Mužskí favoriti 94. ročníka MMM a ich štartové čísla:



Č. 1 - David Kemboi Kiyeng (Keňa, 1983) - Obhajca vlaňajšieho triumfu bude jedným z topfavoritov. V Košiciach vlani dosiahol čas 2:08:58, jeho osobný rekord z Paríža 2009 má hodnotu 2:06:26.



Č. 2 - Richard Sigei (Keňa, 1985) - Člen tréningovej skupiny Volaresports prichádza pod vedením manažéra viacerých športových rekordérov Gerarda van de Veena.



Č. 3 - Raymond Kipchumba Choge (Keňa, 1989) - Na nedávnom maratóne v Prahe nenaplnil ambície, preto víťazovi vlaňajšieho maratónu v nemeckom Kolíne nebude chýbať motivácia.



Č. 4 - Reuben Kiprop Kerio (Keňa, 1994) - Do Košíc pricestuje s vizitkou víťaza polmaratónu v Lago Maggiore a s 2. miestom v Lisabone. S osobným rekordom 2:09:05 z Brescie bude patriť k adeptom na celkový triumf.



Č. 5 - Henry Kipsigei Chirchir (Keňa, 1985) - Skúsený vytrvalec vytvoril svoj rekord 2:09:24 pred piatimi rokmi v Kolíne. Na MMM sa predstavil aj v roku 2016, keď obsadil 5. miesto.



Č. 6 - Gilbert Masai (Keňa, 1981) - Víťaz polmaratónu na nedávnych pretekoch v Berlínne si udržiava stabilnú výkonnosť a v Košiciach by si rád vylepšil čas 2:09:49.



Č. 7 - Eliud Kiplagat Barngentuny (Keňa, 1987) - Na maratóne v Miláne síce o tri sekundy prehral s Chirchirom, no časom 2:10:23 si vytvoril osobný rekord.



Č. 8 - Tedesse Mamo Temechachu (Etiópia, 1991) - Bronzový bežec z MMM 2016 sa pri svojej účasti v Košiciach prezentoval skvelým časom 2:10:17 hod. a medailové ambície bude mať aj tentoraz



Č. 9 - Fikre Assefa Robi (Etiópia, 1989) - Člen skupiny manažéra Josa Hermensa, ktorý držal ruku aj nad Haile Gebrselassiem.



Č. 10. Solomon Lema Biratu (Etiópia, 1991) - Zopakovať osobný rekord 2:12:18 z tohtoročného maratónu v Ríme mu zrejme na titul stačiť nebude, no do Košíc pricestuje s najvyššími cieľmi.



Č. 11 - Gebreyohannes Gezehai Samson (Eritrea, 1992) - Osobný rekord 2:14:25 si vytvoril v roku 2017 v Prahe a do histórie MMM sa zapíše ako prvý bežec z Eritrey

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 29. septembra (TASR) - Väčšina z elitnej skupiny favoritov 94. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach je už v dejisku a s odhodlaním popasovať sa o prvenstvo. O kvalitný čas sa bude snažiť aj ženská elita, pri ktorej sa očakáva útok na traťový rekord. Pred maratónskym víkendom to vyzeralo, že prekonaniu ženského rekordu, ktorý v roku 2013 vytvorila Ashete Bekere Didová, bude priať aj počasie.To by malo byť v prvý októbrový deň ideálne.uviedol riaditeľ MMM Branislav Koniar.Ženský traťový rekord najstaršieho európskeho maratónu má po roku 2013 hodnotu 2:27:47 hod. Na jeho prekonanie si brúsi zuby viacero afrických vytrvalkýň. S najlepším "osobákom" sa v Košiciach predstaví Keňanka Janet Jelagat Ronová, ktorá pred tromi rokmi v Tokiu dosiahla čas 2:26:03. "Ženy začínajú veľmi rýchlo, čo je trend nedávnych rokov. Manažér elitnej skupiny žien si myslí, že by mohli dosiahnuť čas pod 2:25:00 hod. Želáme si, aby ten rekord padol, no nepredbiehajme. Veríme, že niektorá z elitných žien udrží nastolené tempo a zabehne vynikajúci čas," poznamenal Koniar.So štartovým číslom 1 vybehne na trať 34-ročný obhajca vlaňajšieho triumfu David Kemboi Kiyeng. V roku 2017 už triumfoval aj v Ottawe (čas 2:13:16) a vysoké ambície bude mať aj v Košiciach. "Vyzerá to, že počasie bude omoho priaznivejšie ako v Kanade, preto si myslím, že by mohol byť výsledok podobný ako vlani. Budem sa snažiť o čo najlepší medzičas," uviedol Kyieng.Zatiaľ čo bežci z Kene sú už v Košiciach, etiópska časť afrických favoritov si skomplikovala situáciu, keď zmeškala prestup na letisku v Istanbule. Do Košíc preto pricestujú autobusom z Viedne. Celkovo sa na podujatí predstaví až 22 afrických vytrvalcov.O honor najlepšieho Slováka sa pravdepodobne popasujú Jozef Urban a Tibor Sahajda. Tých poženú vpred nielen košickí diváci, ale aj snaha o limit 2:21:00 znamenajúci kvalifikáciu na ME 2018. "Nad celkovým umiestnením nepremýšľam, želám si hlavne čas pod 2:21:00. Verím, že moja noha vydrží, no ťažko povedať, ako sa budem cítiť trebárs na 30. kilometri. Dôležité bude udržať tempo, ktoré bude stanovené od úvodu a "neprepáliť" to. Samozrejme, že by ma potešil osobný rekord," poznamenal Urban. V ideálnom zdravotnom stave nebol ani Sahajda, ktorého pár dní pred košickým maratónom trápila viróza. "Pre mňa je prvoradé v zdraví dobehnúť do cieľa a mať dobrý čas," povedal Urban.Maratónsky víkend v Košiciach sa začal už v piatok 29. septembra, keď organizátori otvorili Maratón Expo. Na ňom sa v sobotu od 11. hod predstavia aj najväčší favoriti, ktorí fanúšikov potešia na autogramiáde.