Marček má dokázať, či kollárovcom peniaze požičal alebo daroval

Bratislava 16. mája (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady SR Peter Marček má parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií dokázať, či peniaze, ktoré dal hnutiu Sme rodina, boli pôžičkou alebo darom.Marček mal v roku 2015 požičať hnutiu trikrát, v jednom prípade išlo o sumu, ktorá presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. Tú mal uviesť v majetkovom priznaní. Keďže to neurobil, rieši ho výbor. Marček tvrdí, že to bol dar a nie pôžička.Podľa poslancov vo výbore však v roku 2015 hnutie Sme rodina túto pôžičku vo výročnej správe uvádzalo. Žiadajú preto Marčeka o doklady, ktoré by preukázali, či išlo o pôžičku, alebo o dar. Marčekovi za neuvedenie pôžičky v majetkovom priznaní hrozí pokuta vo výške troch platov.Výbor zároveň ukončil konanie voči lídrovi hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi. Ten výboru vysvetľoval, či bol štatutárom firmy v čase, keď už bol poslancom NR SR, alebo nie. Podľa výboru si Kollár zákonné povinnosti splnil a tak poslanci konanie zastavili.