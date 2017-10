MARCINČIN: Cestovný ruch môže pomôcť najmenej rozvinutým okresom

Na snímke Anton Marcinčin. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Košice 19. októbra (TASR) – Cestovný ruch spolu s rozvojom poľnohospodárstva a školstva patrí k základným kameňom, na ktorom sa dá stavať rozvoj najmenej rozvinutých okresov. Vládny splnomocnenec Anton Marcinčin to uviedol na štvrtkovej konferencii v Košiciach venovanej téme podpory rozvoja cestovného ruchu v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska.Keďže zaostalejšie regióny sú spojené s poľnohospodárstvom alebo lesníctvom, prirodzene sa v nich podľa neho otvárajú príležitosti vo vidieckej turistike a cestovnom ruchu vôbec. Splnomocnenec pre najmenej rozvinuté okresy pritom pripomenul množstvo kultúrnych a prírodných pamiatok na východnom Slovensku.povedal Marcinčin pre TASR.Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) Ondrej Bernát konštatoval, že rozvoju cestovného ruchu by okrem iného pomohlo zníženie sadzby DPH na služby v tejto oblasti.uviedol. Za ďalšie nástroje pre znižovanie regionálnych rozdielov považuje zvýhodnenia menej rozvinutých regiónov pri využívaní eurofondov či umožnenie pozitívnej diskriminácie firiem z takýchto okresov pri verejnom obstarávaní.Cieľom 10. ročníka konferencie pod názvom KSK – partner v cestovnom ruchu má za cieľ vytvoriť priestor pre diskusiu o možnostiach využitia kultúrneho dedičstva a prírodného bohatstva v najmenej rozvinutých regiónoch so zámerom vytvoriť atraktívnu ponuku, ktorá bude mať dostatočnú schopnosť pritiahnuť turistov. Účastníkmi sú zástupcovia inštitúcií a organizácií, ktoré vstupujú do rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom tvorby legislatívy, koordinácie, ako aj konkrétnymi projektmi."My sa snažíme, aby oblastné organizácie cestovného ruchu boli aktívne aj v týchto najmenej rozvinutých okresoch a spájali všetkých hráčov. Snažíme sa, aby ony boli tým parterom, ktorý povie, ktoré investície pre rozvoj cestovného ruchu je treba hneď podporiť, ako má vyzerať cestovný ruch v danej lokalite o desať, o 20 rokov, a ktoré konkrétne investície treba plánovať do budúcnosti," povedal Marcinčin.V Košickom kraji patria aktuálne do programu rozvoja najmenej rozvinutých okresov regióny Trebišov, Rožňava a Gelnica.