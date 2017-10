Mária Čírová dnes vydala nový album #2017, predstaví ho na turné

Mária Čírová Foto: Best Hotel Properties a.s. Foto: Best Hotel Properties a.s.

Bratislava 6. októbra (TASR) – Mária Čírová dnes vydala nový, v poradí štvrtý album, ktorý dostal názov #2017. Speváčka ho predstaví na turné, ktoré sa začína už o dva dni.V apríli 2016 otvoril hit Unikát dvere do novej éry speváckej kariéry Márie Čírovej. Pieseň sa zároveň stala neprehliadnuteľnou prvou lastovičkou jej avizovaného nového štúdiového albumu. Na pripravovanú štúdiovku fanúšikovia čakali ešte presne rok a pol. Dnes sa ich čakanie skončilo. Album ponúka jedenásť songov, sú nimi Niekoľko rokov, Unikát, Dokonalý svet, Vloupám se, Iba tebe (M.K.), Heroes, Kto vie, Chýbaš, Precitám, Nikdy nezanikne... a Osudová láska.V súvislosti s novou platňou speváčka otvorene priznáva osobnostno-umelecký životný zlom, ktorý výrazne poznačil tvorivý proces vzniku nových piesní na albume.vysvetľuje Mária.Aký je teda odkaz albumu pre fanúšikov, ktorí si ho vypočujú?dodáva.Fanúšikovia speváčky si práve pieseň Unikát spájajú so speváčkiným hlasovým prerodom, za ktorým stáli hodiny spevu u renomovaného pražského hlasového pedagóga. Ten od základov zmenil jej techniku, vďaka čomu už v skladbe Unikát bolo počuť novú Máriu Čírovú s naturálnym hlasovým prejavom.vysvetľuje. Ako prezrádza producent albumu Marián Kachút (Creative Music House), na Máriin naturálny spevácky prejav sa môžeme tešiť aj v ďalších nových skladbách.doplnil.Zbierka 11 Máriiných nových piesní pod názvom #2017 prichádza necelé dva roky po speváčkinom Vianočnom albume (2015) a šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovke Na dosah (2011). Všetky skladby sú naspievané v slovenčine, sedem z nich je celkom nových a štyri single už boli zverejnené, no doteraz nevyšli na žiadnom Máriinom albume (Chýbaš, Kto vie, Vloupám se, Unikát).Ako to má Mária zvykom, nový album vyskladala ako mozaiku skladieb, ktoré zložila sama, a piesní z pera autorov, s ktorými spolupracuje.dodáva Mária.Už v nedeľu 8. októbra začína Mária Čírová jesenné akustické turné, ktoré otvorí koncertom vo Zvolene. Ďalšími zastávkami budú Žilina (15.10.), Bratislava (24.10.), Piešťany (25.10.) a Liptovský Mikuláš (8.11.).TASR informovala Adriána Čahojová z agentúry Soul For Show.