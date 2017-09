Maria, ktorá bola deväť dní hurikánom, je už tropickou búrkou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Raleigh/Washington 27. septembra (TASR) - Z Marie sa nakoniec stala tropická búrka. Najnovšia správa amerického Národného centra pre hurikány (NHC) hovorí, že rýchlosť vetra sprevádzajúceho Mariu klesla dnes na takmer 115 kilometrov za hodinu, čím sa ukončilo deväťdňové vyčíňanie Marie ako hurikánu.Centrum Marie sa nachádza ďaleko od pobrežia USA, asi 260 kilometrov juhovýchodne od Mysu Hatteras (štát Severná Karolína), a pohybuje sa na sever rýchlosťou 11 kilometrov za hodinu. Stále však platí varovanie pred tropickou búrkou pre časť pobrežia Severnej Karolíny - od zátoky Bogue po hranicu so štátom Virgínia, kde môže vyvolať veľké vlny. Tie dokážu vymieľať pláže a v niektorých prípadoch sa môžu prevaliť cez násypy, ktoré chránia pobrežné obce.Prezident USA Donald Trump odcestuje 3. októbra do ostrovnej krajiny Portoriko, aby si prehliadol škody spôsobené hurikánom Maria, ktorý minulý týždeň zničil toto americké územie v Karibiku.uviedol v utorok Trump a dodal, že "ostrov je po vyčíňaní dvoch hurikánov v posledných týždňoch v troskách".Trump poukázal predovšetkým na infraštruktúru, ktorá je "doslova zničená".Prezident uviedol, že navštívi aj Americké Panenské ostrovy, ktoré tak ako Portoriko zasiahli hurikán Irma aj hurikán Maria.doplnil šéf Bieleho domu.Trump čelí kritike za to, že Portoriku dostatočne nepomáhal, ale prezident poukázal na ťažkosti s doručovaním zásob na ostrov, kde boli prístavy a letiská celé dni odrezané od sveta a neboli prístupné.povedal v utorok Trump. A poukázal na uznanie, ktoré si vyslúžila jeho administratíva za pomoc štátom Texas a Florida po vyčíňaní hurikánov.Americké úrady teraz privážajú do Portorika zásoby, vrátane potravín a vody, už "každú hodinu", dodal Trump.Prezident neskôr priznal ťažkosti s obnovou života na ostrovoch po hurikánoch, ale vyjadril dôveru v tamojších ľudí a ich silu spamätať sa.povedal Trump počas tlačovej konferencie so španielskym premiérom Marianom Rajoyom.Trump sa v utorok stretol s federálnymi predstaviteľmi pre núdzové situácie a schválil nariadenie, že všetky náklady na odpratávanie trosiek na seba na 180 dní prevezme federálna vláda.Celový počet obetí hurikánu Maria v Karibiku sa podľa agentúry AP do pondelňajšieho popoludnia miestneho času zvýšil na minimálne 49, z toho 27 zaznamenali na ostrove Dominika a 16 v Portoriku.Maria zasiahla Portoriko minulú stredu ako najsilnejší hurikán za posledných vyše 80 rokov, pričom spôsobila rozsiahle škody za miliardy dolárov.