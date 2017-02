Mariah Carey zverejnila videoklip k piesni I Don’t

Mariah Carey

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Rodáčka z newyorského Huntingtonu v novinke o rozchode s partnerom spáli svadobné šaty.BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Mariah Carey zverejnila prostredníctvom služby YouTube videoklip ku skladbe I Don’t, ktorú s ňou nahral rapper YG.V novinke, ktorú inšpiroval jej rozchod so snúbencom Jamesom Packerom, interpretka oblečená v luxusnej spodnej bielizni spieva na zadných sedadlách športového auta. Neskôr prejde do záhrady, kde spáli svadobné šaty. Rodáčka z newyorského Huntingtonu sa tiež postarala aj o réžiu klipu.pôsobí na hudobnej scéne od konca 80. rokov minulého storočia. Debutový, eponymný album vydala v roku 1990. V máji 2014 uviedla na trh štrnástu štúdiovku Me. I Am Mariah... The Elusive Chanteuse.Na celom svete predala viac ako 200 miliónov kópií albumov. Získala 32 Billboard Music Awards, desať American Music Awards či päť cien Grammy. Zahrala si napríklad v snímkach Stať sa hviezdou (2001), Tennessee (2008), Precious (2009) alebo Komorník (2013). V roku 2002 sa tiež predstavila v jednej epizóde seriálu Ally McBealová (1997 - 2002) a vlani zase v jednej časti projektu Empire (2015).Informácie pochádzajú z webstránky people.com a archívu agentúry SITA.