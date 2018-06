Marian K. zostáva zadržaný po výsluchu pred vyšetrovateľom NAKA

Na archívnej snímke Marián K. Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke Marián K. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) – Po bývalom riaditeľovi a exministrovi hospodárstva Pavlovi R. vypočul vyšetrovateľ NAKA v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov v štvrtok aj podnikateľa Mariana K. Ten zostáva naďalej zadržaný, novinárom to uviedol jeho právny zástupca Martin Pohovej.„Klient popiera v plnom rozsahu spáchaný skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, v stručnosti sa k tomu vyjadril a poprel okolnosti, ktoré sa mu kladú za vinu,“ opísal Pohovej priebeh výsluchu. Mariana K. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu (20.6.), v tento deň však odmietol vypovedať. „Potrebovali sme sa oboznámiť s obsahom spisového materiálu, s jednotlivými vykonanými dôkazmi,“ zdôvodnil to advokát.„Môj klient zostáva momentálne zadržaný a uvidíme, ako zareaguje prokurátor, či bude podaný návrh na vzatie do väzby alebo nie,“ ozrejmil ďalej Pohovej. Ten sa domnieva, že dôvody na väzbu Mariana K. nie sú. „Zatiaľ ešte podnet na väzbu nešiel podľa mojich vedomostí,“ doplnil.Pohovej odmietol odpovedať na otázku, či NAKA pri zadržaní Mariana K. zaistila aj zmenky, ktoré pred tým stiahol zo súdu, kde sa vedie ohľadom nich zmenkový spor.Podľa neoficiálnych informácií pre TASR o návrhu na väzobné stíhanie podnikateľa Mariana K. by mal prokurátor ÚŠP Ján Šanta rozhodovať pravdepodobne vo štvrtok poobede. Aj keby ŠTS alebo nižší bratislavsky súd vzal, alebo nevzal Mariana K. do väzby, s určitosťou sa jedna z procesných strán odvolá a podá sťažnosť voči rozhodnutiu súdu. O nej bude potom rozhodovať po doručení zase Najvyšší súd SR.Obvinenie Mariana K. v zmenkovej kauze potvrdil v stredu Úrad špeciálnej prokuratúry. Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Mariana K. a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Mariana K. žiada od Pavla R. a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.Podľa informácií medializovaných v máji Marian K. zobral zo súdu zmenky, odôvodnil to tým, že ich chce expertízne preskúmať. Pojednávanie v zmenkovom spore, ktoré sa malo uskutočniť v stredu, bolo zrušené, a to z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania.Televízia podala trestné oznámenie na Mariana K. a Pavla R. za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá NAKA. Vysielateľ tiež požiadal Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Marianom K. riadne splnili daňové povinnosti.