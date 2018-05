MARIAN KOTLEBA OHLÁSIL KANDIDATÚRU NA PREZIDENTA SR

Banská Bystrica 31. mája - Predseda ĽSNS a poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba ohlásil vo štvrtok svoju kandidatúru v budúcoročných prezidentských voľbách. Oznámil to na tlačovej konferencii v sídle strany v Banskej Bystrici.





"Nebolo ľahké akceptovať rozhodnutie strany, ktorá ma vyslala do boja o prezidentský palác a takú výzvu, ale cítim zodpovednosť voči budúcim generáciám a bez preháňania aj stupňujúcu podporu zo strany občanov. Som presvedčený, že našou úlohou nie je hľadať výhovorky a spôsoby, ako sa nedá, ale dať zo seba vždy maximum a plné nasadenie, aby Slovensko bolo lepšie," konštatoval Kotleba.Dodal, že chce ponúknuť iný štýl politiky a hodnoty, než aké dnes symbolizuje prezidentský palác.Hoci už dnes má k dispozícii 15 poslaneckých podpisov, odmieta bojovať o kandidatúru pomocou nich. "Prezidenta nevolia poslanci NR SR, ale občania. Od dnešného dňa začíname so zberom podpisov od občanov priamo v teréne," zdôraznil predseda ĽSNS.Na otázku TASR, čím chce osloviť svojich potenciálnych voličov, reagoval: "Tak ako naša strana je verná programu postavenom na národnom, kresťanskom a sociálnom pilieri, aj môj program bude postavený na týchto pilieroch. Budem jasným a silným hlasom za vystúpenie Slovenska z NATO, jasným a silným hlasom proti vojne s Ruskou federáciou, ktorá sa tu, žiaľ, intenzívne pripravuje a jasným a silným hlasom za nastolenie právneho štátu a to aj prostredníctvom obnovy tých najvyšších súdov."