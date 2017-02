Marie Rottrová oslávila narodeniny s bratislavskými fanúšikmi

Speváčka Marie Rottrová Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 10. februára (TASR)

Bratislava 10. februára (TASR) – Do Hant arény mierili kroky Bratislavčanov vo štvrtok večer (9.2.), ktorí prijali pozvanie od českej divy Marie Rottrovej na oslavu jej 75. narodenín. Pôvodný termín koncertu v rámci Marie Rottrová 75 Tour bol 12. december, pre ochorenie speváčky sa však preložil na včerajší večer.Narodeninovú oslavu, ktorá trvala viac ako dve hodiny, otvorila speváčka hitom Skořápky ořechů z roku 1983, ďalšími boli známe songy Dívka, která spí jen tak, To nic, Patnáct, Měli jsme se potkat dřív, Žaluzie, Večerem zhýčkaná, Lásko, Ten vůz už jel, Mama, S tebou, Řeka lásky, Dnes plač a hitový večer zakončila piesňou Markétka. Z Bratislavy sa bez prídavku neodchádza, aj naštartovaná limuzína by musela čakať. Lady Soul ponúkla dva, Kůň bílý, hit z roku 1971 a Lásko voníš deštěm, skladbu z repertoáru skupiny Black Sabath, ktorú pre speváčku otextoval Jaromír Nohavica.K príjemnej večernej pohode prispeli mierou nemalou aj hostia koncertu. Prvým bol spevák Petr Němec, s ktorým účinkovali v skupine Flamingo. Spolu dali dve skladby Stopy a Ranní loučení. Druhou hosťkou bola mladá speváčka Magdaléna Urbanová, ktorá ponúkla dve skladby z vlastnej tvorby Odvaha a Polibky všedních krás. Tretím hosťom bol Jaroslav Wykrent, spolu zaspievali známy hit Agnes a Wykrent potom song Růžová pentle. Večerom sprevádzala speváčku a jej hostí skupina Neřež, ktorá dnes podľa slov jej lídra Zdeňka Vřešťála ovláda celý Rottrovej repertoár. Neřež prispeli dvoma vlastnými piesňami Truhlářská a Ja s tebou žít nebudu a s Vítom Sázavským známy duet z roku 1986 S tím bláznem si nic nezačínej, ktorý Marie nahrala s Pavlom Bobkom.Parádny večer skončil záverečným standing ovation. Nechce sa veriť, že Marie Rottrová oslávila 13. novembra minulého roku 75. narodeniny. Energie a dobrej nálady má stále na rozdávanie a kus z nej venovala aj Bratislavčanom.Za zmienku stojí určite jeden z hostí – Jaroslav Wykrent. Přerovský rodák (*10.9.1943) je dlhoročným a blízkym spolupracovníkom speváčky. Zložil pre ňu viacero hitov, medzi nimi Lásko, Řeka lásky, Střapatá nohatá, To nic, Jizva na dlani či Ty, kdo jdeš kolem a k viacerým ďalším hitom napísal texty. V januári 1999 utrpel mozgovú príhodu, ktorá ho obmedzila v pohybe aj hraní na nástrojoch. Dokázal sa postupne vrátiť na koncertné pódiá.Marie Rottrová patrí dodnes k najobľúbenejším českým speváčkam. V roku 1968 jej v Supraphone vyšiel prvý singel s pesničkami Paroloď a Jsi jen blud. V roku 1970 vyšla prvá LP platňa Marie Rottrová / Flamingo. Pesničky z jej úspešnej speváckej dráhy vychádzali po roku 2000 na kompiláciách Všechno nejlepší (2003), Duety (2004) a Všechno nejlepší 2 (2005). V októbri 2008 vyšlo DVD s názvom Tisíc tváří lásky. V novembri 2009 vydala nový štúdiový album s názvom Stopy, v marci 2011 vyšla trojkompilácia Marie Rottrová / Zlatá kolekce 1968-2010. Poctou vydavateľstva Supraphon k 70. narodeninám speváčky bolo v októbri 2011 vydanie albumovej kolekcie Marie Rottrová / Co mám to dám. Tá obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a naviac DVD Tisíc tváří lásky. V novembri 2013 vyšiel album Čas motýlů.Česká hudobná akadémia jej v roku 2009 udelila ocenenie Anděl s uvedením do Siene slávy. Dlhoročná a úspešná spevácka dráha jej vyniesla pomenovanie Lady Soul.