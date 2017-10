Márii Čírovej vychádza nový album #2017

Unikát je posolstvom celého albumu

V skladbách cítiť naturálnejší prejav

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskej speváčke Márii Čírovej vychádza v piatok štvrtý štúdiový album, ktorý vzápätí predstaví fanúšikom a fanúšičkám naživo na akustickom koncertnom turné.Projekt nesie názov #2017. Album prináša sedem nových skladieb a štyri už zverejnené hity, ktoré Čírová dosiaľ nevydala na žiadnom nosiči - klavírnu baladu Chýbaš (2016), titulnú skladbu seriálu Divoké kone Kto vie (2015), český hit Vloupám se (2016) a singel Unikát (2016).Už v apríli 2016 otvoril hit Unikát dvere do novej éry Čírovej speváckej kariéry. Pieseň sa zároveň stala prvou lastovičkou jej štvrtého štúdiového albumu. "Nechcem, aby to znelo ako klišé, ale cítim sa slobodnejšia a chcem tento pocit preniesť na všetkých, ktorí vnímajú hudbu srdcom,“ hovorí pri vydaní nového albumu speváčka."Posolstvo skladby Unikát je akoby posolstvom celého albumu - buďme sami sebou, buďme unikátni a tým pádom krásni a obohacujúci pre všetkých okolo,“ dodáva.Speváčka prešla podľa vlastných slov hlasovým prerodom, za ktorým stáli hodiny spevu u renomovaného pražského hlasového pedagóga. Ten od základov zmenil jej hlasovú techniku, vďaka čomu je už v skladbe Unikát počuť "novú Máriu Čírovú“. "Tento hlas som mala v sebe odjakživa. Bolo to len o rozhodnutí, začať ho zase používať,“ vysvetľuje.Ako prezrádza producent albumu a speváčkin manžel Marián Kachút, na rovnaký spevácky prejav sa môžeme tešiť aj v ďalších nových skladbách. "Ten naturálnejší prejav Márii už ostal a myslím, že je cítiť vo všetkých skladbách. Aj v tých dynamickejších, aj v tých intímnejších,“ povedal.Album, ktorý obsahuje 11 Čírovej nových piesní, prichádza necelé dva roky po jej Vianočnom albume (2015) a šesť rokov po predchádzajúcej štúdiovke Na dosah (2011).Už o dva dni Čírová vyráža na jesenné akustické turné, ktoré sa začína v nedeľu 8. októbra vo Zvolene a skončí sa presne o mesiac neskôr, 8. novembra v Liptovskom Mikuláši. Súčasťou každého koncertu bude tiež symbolický slávnostný krst albumu. Speváčku bude vo všetkých mestách sprevádzať aj sláčikové kvarteto.01. Niekoľko rokov02. Unikát03. Dokonalý svet04. Vloupám se05. Iba tebe (M.K.)06. Heroes07. Kto vie08. Chýbaš09. Precitám10. Nikdy nezanikne...11. Osudová láska8. októbra - Dom kultúry Podborová, Zvolen15. októbra - Hotel Holiday Inn, Žilina24. októbra - Ateliér Babylon, Bratislava25. októbra - Dom umenia, Piešťany8. novembra - Dom kultúry, Liptovský MikulášInformácie agentúre SITA poskytla Adriána Čahojová z agentúry Soul For Show.style="text-decoration: underline">Márii Čírovej vychádza nový album #2017 © SITA Všetky práva vyhradené.