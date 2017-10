Máriin testament otvára celkom nový pohľad na kresťanstvo

Spisovateľ Colm Tóibín. Foto: Facebook Colm Tóibín Foto: Facebook Colm Tóibín

Bratislava 25. októbra (TASR) - Príbeh matky, ktorej vzali syna - syna, o ktorého prišiel aj svet, ponúka kniha Máriin testament. Dojímavý román írskeho spisovateľa Colma Tóibína rozpráva príbeh ukrižovania celkom inak, ako ho poznáme z evanjelia, pritom biblické podanie ani na chvíľu nespochybňuje. Knihu v slovenskom preklade Igora Navrátila prezentovali v utorok (24. 10.) v bratislavskej Berlinke za účasti veľvyslankyne Írska Hildegard Ó Riain.uviedla na margo knihy, ktorú ešte minulý rok prinieslo na slovenský knižný trh vydavateľstvo Tatran.Máriin testament je na prvý pohľad prostá knižka. Tóibín, ktorý je vo svojej tvorbe zameraný na írsku spoločnosť, v nej neprináša žiadne šokujúce informácie o živote Ježiša Krista, ani podrobnosti o zázrakoch, ktoré vykonal.priblížil román popularizátor a znalec kníh Dado Nagy.Príbeh rozpráva Mária, žena, ktorá po strate syna žije v gréckom exile a strážia ju tí, čo sa usilujú zachovať posvätnosť pamiatky jej syna. Ale pravdivosť Máriiných spomienok na jeho zložitý život a tragickú smrť uznávajú len nemnohí z tých, čo jej syna poznali. A keď vôkol nej vyrastajú mýty ako múry, Mária sa upína na pravdu a v období chaosu a hlbokých zmien odhaľuje vlastnú krehkú ľudskosť. Jej zrakom otvára Colm Tóibín celkom nový pohľad na kresťanstvo a vytvára neuveriteľne ľudský portrét Márie, ktorá sa pre mnohých stala ikonou.Mária lyricky popisuje zásadné scény z Biblie - svadbu v Káne Galilejskej, Lazárovo vzkriesenie a mimoriadne sugestívne scénu ukrižovania.poznamenal Dado Nagy k 100-stranovej novele, ktorú v roku 2013 nominovali na ocenenie Man Booker Prize.Prekladateľ z angličtiny a francúzštiny Igor Navrátil, ktorý sa netají blízkym vzťahom k írskej literatúre (prekladal niekoľkých jej popredných súčasných autorov, v minulosti aj Oscara Wilde), si Máriin testament vybral aj z toho dôvodu, že predtým do slovenčiny pretvoril Tóibínov román Brooklyn a v prípade prezentovanej knihy ho zaujal iný pohľad autora na univerzálnu tému.uviedol Navrátil a za ďalšiu zaujímavosť knihy označil fakt, že sa v nej ani raz nevyskytne slovo Ježiš.Colm Tóibín sa narodil v Írsku v roku 1955. Je autorom siedmich románov, z ktorých tri - The Blackwater Lightship, The Master a The Testament of Mary - sa dostali do užšieho výberu na udelenie ceny Man Booker Prize. Román Brooklyn získal cenu Costa Novel Award za najlepší román vydaný vo Veľkej Británii a v Írsku. Je tiež autorom dvoch zbierok poviedok Mothers and Sons a The Empty Family.