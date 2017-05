Marilyn Manson sa v novembri predstaví v Prahe

Marilyn Manson

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) - Americká rocková kapela Marilyn Manson sa predstaví 19. novembra v pražskej Tipsport Aréne. Vstupenky na podujatie sa dostanú do predaja 19. mája. Formácia sa predtým zastaví napríklad aj 20. júla v Budapešti, 21. júla v Katoviciach alebo 2. augusta v Kyjeve.Skupina plánuje tento rok vydať nový album, ktorého názov nedávno zmenila z pôvodného Say10 na Heaven Upside Down. Desiata štúdiovka kapely mala pôvodne vyjsť 14. februára, no napokon sa tak nestalo. Hovorca skupiny britskému týždenníku New Musical Express (NME) prezradil, že novinka sa dostane na trh počas leta 2017.Kapeluzaložili v roku 1989 spevák Marilyn Manson, vlastným menom Brian Hugh Warner, a gitarista Daisy Berkowitz, ktorý ju však v roku 1996 opustil. V súčasnosti sú členmi okrem Mansona aj Twiggy Ramirez (basgitara), Paul Wiley (gitara), Daniel Fox (klávesy, perkusie), Gil Sharone (bicie) a Tyler Bates (gitara).Formácia má na konte štúdiovky Portrait Of An American Family (1994), Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998), Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death) (2000), The Golden Age Of Grotesque (2003), Eat Me, Drink Me (2007), The High End Of Low (2009), Born Villain (2012) a The Pale Emperor (2015).Informácie pochádzajú z webstránok www.idnes.cz, www.marilynmanson.com a archívu agentúry SITA.