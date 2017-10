Marilyn Manson zrušil pre zranenia deväť koncertov, spadla na neho rekvizita

BRATISLAVA 2. októbra - Americká kapela Marilyn Manson pre zranenie speváka zrušila deväť októbrových koncertov v USA. Interpreta museli v sobotu hospitalizovať po tom, ako počas koncertu v New Yorku na neho na pódiu spadla rekvizita. Americkému dvojtýždenníku Rolling Stone potvrdil informácie spevákov hovorca.Nehoda sa stala ku koncu vystúpenia počas skladby Sweet Dreams (Are Made of These), keď sa 48-ročný Marilyn Manson snažil vyšplhať na konštrukciu s dvoma veľkými zbraňami. Koncert následne zrušili. Interpret sa plánuje zotavovať doma v Los Angeles, no zatiaľ nie je známe, či ho už prepustili z newyorskej nemocnice.Skupina vydá 6. októbra nový album Heaven Upside Down. Nahrávka bude obsahovať celkovo desať skladieb, z ktorých už predstavili single We Know Where You Fucking Live a Kill4Me. Muzikanti sa v rámci turné plánujú predstaviť napríklad aj 19. novembra v Prahe a o deň neskôr vo Viedni.

* založili v roku 1989 spomínaný spevák Marilyn Manson, vlastným menom Brian Hugh Warner, a gitarista Daisy Berkowitz, ktorý ju však v roku 1996 opustil. V súčasnosti sú členmi okrem Mansona aj Twiggy Ramirez (basgitara), Paul Wiley (gitara), Gil Sharone (bicie) a Tyler Bates (gitara).Formácia má na konte štúdiovky Portrait Of An American Family (1994), Antichrist Superstar (1996), Mechanical Animals (1998), Holy Wood (In The Shadow Of The Valley Of Death) (2000), The Golden Age Of Grotesque (2003), Eat Me, Drink Me (2007), The High End Of Low (2009), Born Villain (2012) a The Pale Emperor (2015).