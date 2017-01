Marine Le Penová navštívila Trump Tower, no s Trumpom sa nestretla

Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 13. januára (TASR) - Francúzska krajne pravicová kandidátka na prezidentský post Marine Le Penová navštívila newyorský mrakodrap Trump Tower patriaci novozvolenému americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého je súkromným sídlom i adresou jeho volebného tímu.Le Penová však odmietla potvrdiť, či sa stretla so samotným Trumpom, svoju cestu do New Yorku označila za. Podľa stanice BBC ju videli s troma mužmi v tamojšej kaviarni, pričom francúzske médiá identifikovali jedného z mužov ako Louisa Aliota, jej partnera a podpredsedu hnutia Národný front (FN).Le Penová, ktorá stojí na čele tohto politického subjektu, označila Trumpovo víťazstvo v prezidentských voľbách za. Le Penová je jedným z najväčších favoritov do prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa uskutoční v apríli, vyplýva z prieskumov.Hovorkyňa Trumpovho volebného tímu Hope Hicksová pre novinárov uviedla:Sean Spicer, ktorý sa stane tlačovým hovorcom Bieleho domu, na sociálnej sieti Twitter potvrdil, že Le Penová sa s Trumpom ani s nikým z jeho tímu nestretne.dodal.