Mario Gomez sa rozhodol zostať vo Wolfsburgu

Futbalista Wolfsburgu Mario Gomez (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 9. júna (TASR) - Nemecký futbalový útočník Mario Gomez zostáva vo VfL Wolfsburg. Tridsaťjedenročný vicemajster Európy z 2008 sa totiž rozhodol nevyužiť klauzulu o odchode, informovala agentúra DPA.Hoci nemecký reprezentant zaznamenal slabší štart do uplynulej sezóny, nakoniec za VfL strelil 16 gólov a prispel k záchrane v Bundeslige.citoval ho oficiálny web "vlkov". Hoci sa Gomez nedostal do výberu reprezentačného trénera Joachima Löwa pre Pohár konfederácií FIFA v Rusku, dúfa, že sa mu to podarí v prípade MS 2018.